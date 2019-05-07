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النمسا تجدد رفضها انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

انتقد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز قرار سلطات النظام التركي إلغاء الانتخابات البلدية في اسطنبول وإعادتها مجدداً, داعياً إلى إنهاء المفاوضات مع هذا النظام بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال كورتز في بيان: إن أي شخص لا يقبل نتائج الانتخابات الديمقراطية لن يكون له مكان في الاتحاد الأوروبي, مضيفاً: إن تركيا ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي خطوات أكبر من أي وقت مضى لسنوات ولم تعد تستوفي شروط مفاوضات الانضمام.

وأشار كورتز إلى ممارسات النظام التركي القمعية وقال: إنه لا تزال هناك قيود منهجية قوية على حرية التعبير والصحافة في تركيا.

بدورها, دعت مرشحة حزب الشعب النمساوي للانتخابات الأوروبية ووزيرة الدولة للشؤون الداخلية كارولين إيدشادلر إلى الوقف النهائي لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

وقالت: إن الانتخابات الديمقراطية ومن دون أي تأثير تعسفي من قبل النظام التركي في  النتيجة هي الحد الأدنى المطلوب لعضوية أي دولة في الاتحاد الأوروبي, مضيفةً: لا تزال تركيا تعاني عجزاً ديمقراطياً هائلاً, والديمقراطية غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي.