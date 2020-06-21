النقل: غداً سيتم تسيير رحلة جوية لإجلاء 250 طالباً سورياً من الهند

النقل: غداً سيتم تسيير رحلة جوية لإجلاء 250 طالباً سورياً من الهند
أكدت وزارة النقل أنه سيتم تسيير رحلة طيران للخطوط الجويةالسورية الطائرة A340 لإجلاء 250 طالباً سورياً من الهند .
وأوضحت الوزارة أن الرحلة تنطلق يوم غد الأحد 21حزيران الساعة 01:10 فجراً بتوقيت دمشق ، ومن المتوقع أن تصل إلى مطار دمشق الدولي 12:00 ظهراً ، بعد استكمال الإجراءات الصحية في مطار نيودلهي .
وبينت الوزارة أنه سيتم تزويد جميع الطلاب بالكمامات والقفازات ووجبة طعام خلال الرحلة، علماً أن الرحلة مباشرة دون توقف بحدود الـ 5 ساعات طيران ، والتواجد قبل فترة كافية في مطار نيودلهي والالتزام بتعليمات الطواقم الطبية على متن الطائرة وأرض المطار .