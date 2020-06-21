النقل: غداً سيتم تسيير رحلة جوية لإجلاء 250 طالباً سورياً من الهند

أكدت وزارة النقل أنه سيتم تسيير رحلة طيران للخطوط الجويةالسورية الطائرة A340 لإجلاء 250 طالباً سورياً من الهند .



وأوضحت الوزارة أن الرحلة تنطلق يوم غد الأحد 21حزيران الساعة 01:10 فجراً بتوقيت دمشق ، ومن المتوقع أن تصل إلى مطار دمشق الدولي 12:00 ظهراً ، بعد استكمال الإجراءات الصحية في مطار نيودلهي .



وبينت الوزارة أنه سيتم تزويد جميع الطلاب بالكمامات والقفازات ووجبة طعام خلال الرحلة، علماً أن الرحلة مباشرة دون توقف بحدود الـ 5 ساعات طيران ، والتواجد قبل فترة كافية في مطار نيودلهي والالتزام بتعليمات الطواقم الطبية على متن الطائرة وأرض المطار .