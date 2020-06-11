النقل تنفي رفع تسعيرة الركوب العام حالياً

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق عامر خلف، أن المحافظة يصلها يومياً مطالب برفع تعرفة ركوب النقل العام.



وأضاف قائلاً: بعد الاجتماع بلجنة نقل الركاب قررنا عدم زيادة تسعيرة النقل العام حالياً، وأحلنا الملف لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإن ارتفاع قطع الصيانة والتكاليف الأخرى تؤخذ بعين الاعتبار، حتى في حال تم زيادة التسعيرة لن تصل إلى الضعف غالباً.



وأشار إلى أن هناك عقد قريب لإحدى شركات النقل الداخلي لتخديم خط صحنايا والأشرفية.



نينار أف أم