النقل تمنح البحارة السوريين بطاقة “زيارة المدينة”

وافقت وزارة النقل السورية على “منح البحارة السوريين بطاقة زيارة المدينة (شورباص) بغض النظر عن إنهاء عقد العمل البحري على متن السفن”.



وشرحت الوزارة أن “منح هذه الميزة يأتي إسوة بالبحارة الذين غادروا السفينة إلى منارلهم بعد إنهاء عملهم على متنها وتجاوز مدة الحجر أكثر من ١٤ يوماً، دون أن تظهر عليهم أعراض فايروس كورونا”.



وأضافت الوزارة أن “الموافقة هي خدمة لراحة البحارة وتمكيناً لممارسة حياتهم ونشاطهم الاجتماعي وقضاء عطلة عيد الفطر”.



وأشارت الوزارة إلى أنه “يمكن لأي بحار التواصل مع المديرية العامة للموانئ للاستفسار واستكمال الاجراءات اللازمة من أجل الحصول على البطاقة”.



يذكر أن الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة “كورونا” بالنسبة للسفن القادمة للموانئ السورية والبحارة الذين يعملون فيها، تقضي باحتساب مدة 14 يوماً من تاريخ مغادرة السفينة لآخر ميناء لها باتجاه الموانئ السورية، قبل السماح للعمال بمغادرتها، بعد التأكد من عدم ظهور أي أعراض للمرض وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من سلامتهم.