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"النقل" تكافح المطبات غير الضرورية بين المحافظات

أكدت مصادر في وزارة النقل أن هناك متابعة لموضوع إزالة المطبات غير الضرورية عن الاسترادات بين المحافظات إضافة إلى طلاء الضروري منها بالمادة العاكسة منعا لوقوع الحوادث الليلية ووضع شاخصات تحذيرية.


هذا وكانت طلبت النقل من الإدارة المحلية إزالة المطبات البيتونية غير الضرورية على أن يتم رصد الضروري إبقائها ليتم تأمين عوامل السلامة المرورية وتنفيذها وفق المواصفات الفنية المطلوبة درءا للحوادث المروري.


بدورها عممت الإدارة المحلية للمحافظين استكمال إجراء ذلك، ويأتي هذا العمل ضمن خطوات عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وهندسة المرور وضمن إجراءات السلامة المرورية على الطرق المركزية التي تشرف عليها وزارة النقل والبالغة ٨٤٠٠ كم.


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