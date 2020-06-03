النقل.. تعديل أكثر من 2000 عداد سيارة أجرة حتى اللحظة

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات مازن دبّاس أن مركز تعديل عدادات تكاسي الأجرة بدأ العمل في اليوم الأخير من شهر رمضان ،وأشار إلى أن المركز عاد إلى العمل بعد انتهاء عطلة العيد بمعدل 500 عداد يومياً ، منوها بأنه تم حتى اليوم تعديل العدادات لأكثر من 2000 سيارة.



ولفت دباس إلى جود 33 ألف سيارة أجرة مسجلة في محافظتي دمشق وريفها تحتاج لتعديل العدادات بعد أن تم تعديل تسعيرة ركوب التكسي ،وأضح دباس أن أجرة تعديل العداد هي ألف ليرة سورية فقط ، وتم تحديد فترة ثلاثة أشهر كحد أقصى لتعديل عدادات التكاسي ، مضيفاً : وخلال هذه الفترة قامت محافظة دمشق بتوزيع لصاقة توضح المبالغ الواجب إضافتها إلى ما يظهر على العداد ، ويمكن لجميع السائقين الحصول على هذه اللصاقة من المرائب المأجورة في دمشق لقاء قيمة 200 ليرة سورية.



وبيّن أن كل سيارة بعد نهاية هذا الأسبوع يتم ضبطها من دوريات المرور لم تضع هذه اللصاقة أو تعدل العداد سيتم تنظيم المخالفة بحق السائق ولن يتم تسوية المخالفة إلا بعد إجراء تعديل العداد، لافتاً إلى أن كل سائق يطلب من الراكب سعراً أعلى مما هو محدد في التسعيرة الجديدة يعرّض نفسه للمخالفة والعقوبة المنصوص عليها في قانون السير والقوانين المرعية.



الوطن