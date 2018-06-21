النقل تطلق نظام الحجوزات المالية المركزية

أطلق وزير النقل علي حمود، اليوم الأربعاء، خدمة جديدة ثانية في عمل مديريات النقل تختص بنظام الحجوزات المالية المركزية على مالك المركبة.

وقال الوزير في بيان صحفي إن اطلاق هذه الخدمة يأتي اليوم بعد مرور عام كامل على لقاء السيد الرئيس بشار الأسد مع مجلس الوزراء وإطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وبين حمود أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير برمجيات مديريات النقل وربطها مع قاعدة بيانات مركزية، حيث تم الانتهاء من عملية الربط المتعلقة بالحجوزات المالية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها مديريات النقل للمواطنين، ما يسهم في توفير معلومات سريعة وإيصالها إلى مديريات النقل فيما يخص إشارات الحجوز لمالك المركبة، ويخفف من إجراءات الإدخال في مديريات النقل.

ونوه حمود أن النظام يتيح وضع إشارة حجز أو رفعها عن فرد أو (جهة) كما يتيح النظام أيضاً إمكانية وضع عدة حجوزات على فرد واحد أو جهة واحدة تملك عدة مركبات أو مركبة واحدة.

واوضح وزير النقل أن الهدف من مشروع تطوير برمجيات المديريات وربطها إلى قاعدة بيانات الغاية منه تحسين بيئة العمل في مديريات النقل من خلال تطبيق مبدأ الكوة الواحدة وتخفيض زمن المعاملات وتقليل الأخطاء المحتملة إضافة إلى تبسيط الإجراءات في المديريات، على أن يتم توحيد جميع الخدمات والأنظمة الفرعية ضمن النظام الجديد وتخزين جميع البيانات في قاعدة بيانات مركزية.

وأضاف حول أهمية المشروع في تأمين التقارير الكافية للجهات المعنية وراسمي السياسات في وزارة النقل ضمن الصلاحيات المعطاة لكل جهة مستخدمة للنظام، كما سيتيح النظام قنوات اتصال للمواطنين والشركات والمؤسسات الحكومية تمكنه من التواصل مع البيانات الخاصة بهم ومتابعة أعمالهم.كما يمكّننا من الربط مستقبلاً مع المشروع الوطني للحجوزات الذي تتابع انجازه وزارة الاتصالات والتقانة ، ووزارة المالية.

وهو يأتي ضمن عمل وزارة النقل وخطواتها في المشروع الوطني للاصلاح الإداري الذي اطلقه السيد الرئيس بشار الأسد في مثل هذا اليوم من العام الماضي.



الوطن