النقل تصدر قراراً تحدد فيه مبالغ جديدة لتسجيل مركبة نقل أو تغيير الخط

وحدد القرار مساهمة الصناديق لخطوط السير في كل محافظة بمبلغ (500) ليرة عن كل سيارة أو ميكروباص أو باص في الشهر الواحد تُحصل عند إجراء أي معاملة باستثناء كشف الاطلاع. كما تستوفى مبلغ خمسة آلاف ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي، أو موافقة تغيير خط المركبة ضمن المحافظة الواحدة وتعتبر محافظتي دمشق وريفها محافظة واحدة, في حين يستوفى مبلغ عشرة آلاف ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة في النقل بين المحافظات أو موافقة تغيير خط مركبة من محافظة إلى محافظة أخرى، بينما تكون قيمة المبلغ المستوفى 25 ألف ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة في النقل إلى خارج القطر أو موافقة تغيير خط المركبة من خط خارجي إلى خط خارجي آخر وهذا المبلغ ينطبق أيضاً عند الحصول على موافقة للنقل في موسم الحج، وخمسة آلاف ليرة عند الحصول على موافقة لسفرة واحدة لأي مركبة لنقل الركاب عامة إلى خارج القطر.