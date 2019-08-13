النقل السورية تربط المناطق الحيوية ببعضها.. تحويل 17 طريق محلي لمركزي

بعد دراسة أكدت ضرورة ربط المناطق الحيوية ببعضها البعض في سورية، أعلنت وزارة النقل عن ضم 17 طريقاً محلياً إلى الشبكة الطرقية المركزية.



وتضمنت تلك الطرق وفق إعلان الوزارة الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية “طريق أثريا – خناصر – حلب، وطريق صلخد – بكا – دوار المفطرة، وطريق السلمية – المخرم الفوقاني – الفرقلس”.



كما تضمن “طريق المشرفة – مخرم الفوقاني، وطريق مشتى الحلو – شين- الخنساء، وطريق ميعار شاكر- طريق طرطوس صافيتا، وطريق فتاح نصار- عين الكرم – طرطوس”.



وضم أيضاً: “الدريكيش – مصياف، وطريق قرية النقيب – مفرق مطرو، وطريق طرطوس – بغمليخ – وادي العيون، وطريق الجنينة – القدموس– الدالية – أوتوستراد الساحل الغاب، وطريق العنازة – الطواحين”.



ونهايةً بطرق “مقص جبلة، وعقدة حميميم – مطار حميميم، والمختارية – طريق الحفة، ودوار رأس شمرا في اللاذقية – بداية طريق القصر الجمهوري، وطريق الشبطلية – القصر الجمهوري”.



وجاء قرار تحويل الطرق لمركزية “بعد دراسة أهمية محاور الربط الحيوية بين مناطق وبلدات متنوعة على امتداد سورية، ومدى زيادة الغزارات المرورية والحمولات عليها، والحاجة الاقتصادية والسكانية والتنموية لها”.



وسيتم تزويد تلك الطرق بما تحتاجه من طبقات إنشائية وإسفلت وإشارات تحذيرية ودهان طرقي وأدوات السلامة المرورية.

يذكر أن طريق خناصر – أثريا – حلب، الذي يعد الطريق الأساسي والوحيد لحلب حالياً، ويلقب بـ”طريق الموت” نظرا لكثرة الحوادث المرورية التي يشهدها، إلا أن خطة عمل وزارة النقل بعد ضمه للطرق المركزية قد تحول دون حدوث تلك الحوادث.