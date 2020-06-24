النقل.. إقرار بتعديل التعرفة المرفئية

أشارت مصادر في وزارة النقل إلى مقترح صادر عن اللجنة الإدارية في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، يتعلّق بإقرار تعديل التعرفة المرفئية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء رقم 3697 تاريخ 21/12/2015 باليورو بدلاً من الدولار الأميركي.



وبحسب الكتاب الصادر من الشركة والموجّه إلى غرفة الملاحة البحرية، فقد تمّ إعداد كتاب لوزارة النقل من أجل الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء ليتمّ التنفيذ أصولاً.



وأشار كتاب الشركة إلى أنّه تمّ أيضاً في اجتماع اللجنة الإدارية بالشركة المنعقد بتاريخ 7/6/2020 إقرار التعرفة المرفئية الخاصة بعمل شركات حاويات اللاذقية الدولية باليورو بدلاً من الدولار الأميركي، على أن يتمّ تنفيذه في اليوم التالي من صدور القرار التنفيذي أصولاً وفقاً لصلاحية اللجنة الإدارية.



هذا وكانت غرفة الملاحة البحرية قد راسلت الشركة لاستيفاء البدلات والرسوم التي تتقاضاها الجهات العامّة المعنية بالنقل البحري “مرافئ– موانئ– محطة حاويات” وفق التعريفات النافذة باليورو بدلاً من الدولار الأميركي، مع إمكانية فتح حسابات لهذه الجهات لدى المصارف الخاصّة بغية تسديد مختلف البدلات والرسوم الواجب تحصيلها.





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