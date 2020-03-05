النقد الدولي يخصص 50 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا

أعلن صندوق النقد الدولي تخصيص مبلغ 50 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



ونقلت شبكة سي ان بي سي الإخبارية الأميركية عن مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا قولها إن الأموال متاحة فورا ومخصصة لبلدان الأسواق ذات الدخل المنخفض والناشئة وستكون معظمها بدون فوائد.



واعتبرت جورجيفا أن الوقت حان لاتخاذ “تدابير احترازية” في مواجهة انتشار المرض مشيرة إلى أن الصندوق خصص هذه الأموال لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية وبرامج مكافحة الفيروس.



ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في العالم 93455 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 3198 حالة بينما تعافى 50690 شخصا حول العالم.