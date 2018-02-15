النفط مستقر وسط تراجع الدولار

استقرت أسعار النفط بعد تصريحات بأن إنتاج الخام السعودي سينخفض في آذار إضافة إلى نمو اقتصادي قوي وتراجع الدولار.





ورغم ذلك ظلت أسعار الخام أدنى من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة بسبب مؤشرات على استمرار تخمة المعروض النفطي بما في ذلك ارتفاع المخزونات الأميركية ووفرة تدفقات النفط على مستوى العالم.





وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.19 دولار للبرميل دون تغير عن آخر تسوية.





وجرى تداول الخام الأميركي أعلى من 65 دولارا للبرميل في مطلع شباط.





وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات عن التسوية السابقة إلى 62.81 دولار للبرميل. وتجاوز برنت 70 دولارا للبرميل في مطلع الشهر الجاري.





وقالت وزارة الطاقة السعودية يوم الأربعاء إن إنتاج شركة أرامكو الحكومية من النفط في آذار سيقل عن مستويات شباط بمقدار 100 ألف برميل يوميا بينما ستظل الصادرات أدنى من سبعة ملايين برميل يوميا.





وقال متعاملون إن الضعف المستمر في الدولار الأميركي إضافة إلى النمو الاقتصاد القوي قد ساهم أيضا في دعم أسواق النفط.





وعلى الرغم من ذلك حذر بعض المحللين من أنه ليس كل المؤشرات تدل على قوة السوق.





وقال معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركية زادت 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من شباط إلى 422.4 مليون برميل.



