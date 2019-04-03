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النفط تدرس آلية جديدة لتوزيع البنزين

أوضحت معلومات أن وزارة النفط أنهت دراسة ستمنح بموجبها كمية تتراوح ما بين ١٠٠ إلى ١٢٠ ليتر بنزين لكل مركبة بالسعر المدعوم شهريا من خلال البطاقة الذكية وكل ما يفوق هذه الحاجة سيباع بسعر حر لم يتم تحديده بعد.

و فضلت مصادر في الوزارة التريث لحين صدور قرار نهائي بهذا الموضوع، معتبرة أن  الأمر مازال يناقش ولم يتخذ قرار بصدده.وبينت المصادر أن أي جديد يصدر يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، حيث أن الموضوع متداول حاليا وضمن الدراسة، بانتظار مناقشتها في مجلس الوزراء.هذا ويشار حاليا أنه يتم شهريا توزيع من 200 إلى 250 ليتر بنزين لكل آلية شهريا كحد أقصى.

 


الوطن