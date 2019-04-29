"النفط" تحدد شريحة دعم البنزين لمختلف الآليات.. وسعر الحر 375 ليرة

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم الاثنين، عن الكميات المحددة بالدعم لمادة البنزين لمختلف الآليات عبر البطاقة الذكية.

وقسمت الكميات بحسب نوع الآلية ومهمتها على الشكل التالي:



- للآليات الخاصة ( 100 لتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.



- للدراجات النارية المرخصة ( 25 لتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.



- للسيارات العمومية / التاكسي ( 350 لتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.



- لآليات قطاع النقل الجماعي العامة، العاملة على البنزين تعامل معامل السيارات العمومية / التاكسي ( 350 ليتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية .



- للآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة بكافة أنواعها والعاملة على البنزين تعامل معاملة السيارات الخاصة ( 100 ليتر) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.



- للآليات الحكومية المخصصة والتي تقل مخصصاتها عن 100 ليتر يسمح لها باستكمال التزود بالبنزين ضمن عتبة المخصصات بالسعر المدعوم للسيارات الخاصة أي حتى 100 ليتر، وفوق هذه الكمية بسعر التكلفة غير المدعوم.



- للمولدات الكهربائية والجرارات والأدوات الزراعية العاملة على البنزين تزود بسعر التكلفة 375 ليرة سورية.

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن كل كمية فوق الكمية المحددة بشريحة الدعم تباع بقيمة 375 ليرة سورية لليتر الواحد "وهو سعر متغير تبعاً لسعر التكلفة".

ونبهت إلى أن كل آلية لا تحمل البطاقة الذكية سورية أو غير سورية تزود بالوقود بسعر التكلفة، مشيرة إلى أن القرار يصبح نافذا بداية شهر أيار القادم.



المصدر : صفحة وزارة النفط على فيسبوك