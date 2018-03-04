النظام السعودي يقصف صعدة

أصيب مواطن يمني بجروح اليوم جراء قصف مدفعي لقوات النظام السعودي على مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن.





وذكر موقع المسيرة نت اليمني “أن طيران العدوان السعودي شن أيضا غارتين على منطقة آل مجدع بمديرية باقم في صعدة ما تسبب بأضرار مادية كبيرة”.





وكان طفلان يمنيان قتلا وأصيبت امرأة وطفلها بجروح مساء أمس في قصف مدفعي وصاروخي للعدوان السعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح في صعدة فيما قتلت ثلاث نساء يمنيات جراء غارة لطيران العدوان على مديرية موزع بمحافظة تعز.





وردا على العدوان السعودي دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم دبابة للعدوان شمال صحراء ميدي بصاروخ موجه ما أدى إلى مقتل طاقمها فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب في جبهة عسير وفي صحراء البقع قبالة نجران جنوب غرب السعودية.





كما أحبطت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية مساء أمس محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم.





وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا أمس ثلاث عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان فى محافظة تعز ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.



