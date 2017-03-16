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النظام السعودي يعلن مقتل أحد عناصر أمنه في القطيف

أعلن النظام السعودي مقتل أحد عناصر أمنه خلال تبادل إطلاق نار مع مجهولين في محافظة القطيف.

وقالت وزارة داخلية النظام السعودي “إن دورية أمن اشتبهت مساء أمس بإحدى السيارات قرب مستشفى القطيف المركزي ثم حدث تبادل لإطلاق النار بين الدورية والمشتبه بهم ما اسفر عن مقتل قائد الدورية”.

وكانت قوات النظام السعودى قتلت الاحد الماضي شابا بعد إطلاق النار عليه فى بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

ويعانى سكان المنطقة الشرقية الغنية بالنفط من الظلم والاضطهاد والتهميش ويطالبون بالعدالة والتوزيع المتساوى للثروة وهو ما يقابله النظام السعودى بالقمع والاستبداد الذي أسفر عن مقتل واصابة المئات من المحتجين واعتقال عدد كبير منهم وزجهم فى السجون دون أي محاكمة.

وكالات

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