النظام التركي يواصل عدوانه على منطقة عفرين ويدمر رتل سيارات مدنية وآليات محملة بالمساعدات

قصفت قوات النظام التركي ومرتزقته الليلة الماضية رتل آليات محملة بالمساعدات والوقود وسيارات مدنية عابرة على الطريق الواصل بين نبل وعفرين بريف حلب الشمالي ما تسبب باستشهاد وإصابة 13 مدنيا على الأقل بجروح.

وذكر مصدر أهلي في حلب بأن مدفعية قوات النظام التركي استهدفت بأكثر من 50 قذيفة رتل باصات وسيارات مدنية وشاحنات تحمل مساعدات واسطوانات غاز وصهاريج وقود قرب قرية الزيارة قبل وصولها الى مدينة عفرين.

وذكر مصدر أهلي في حلب بأن مدفعية قوات النظام التركي استهدفت بأكثر من 50 قذيفة رتل باصات وسيارات مدنية وشاحنات تحمل مساعدات واسطوانات غاز وصهاريج وقود قرب قرية الزيارة قبل وصولها الى مدينة عفرين.

وتسبب العدوان التركي باستشهاد أحد المدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى تدمير عدد من السيارات والشاحنات وصهاريج الوقود مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المشافي في مدينة عفرين وبلدة الزهراء القريبة.

وتسبب العدوان التركي باستشهاد أحد المدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى تدمير عدد من السيارات والشاحنات وصهاريج الوقود مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المشافي في مدينة عفرين وبلدة الزهراء القريبة.