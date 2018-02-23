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النظام التركي يواصل عدوانه على منطقة عفرين ويدمر رتل سيارات مدنية وآليات محملة بالمساعدات

 

قصفت قوات النظام التركي ومرتزقته الليلة الماضية رتل آليات محملة بالمساعدات والوقود وسيارات مدنية عابرة على الطريق الواصل بين نبل وعفرين بريف حلب الشمالي ما تسبب باستشهاد وإصابة 13 مدنيا على الأقل بجروح.


وذكر مصدر أهلي في حلب بأن مدفعية قوات النظام التركي استهدفت بأكثر من 50 قذيفة رتل باصات وسيارات مدنية وشاحنات تحمل مساعدات واسطوانات غاز وصهاريج وقود قرب قرية الزيارة قبل وصولها الى مدينة عفرين.

وتسبب العدوان التركي باستشهاد أحد المدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى تدمير عدد من السيارات والشاحنات وصهاريج الوقود مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المشافي في مدينة عفرين وبلدة الزهراء القريبة.

واستشهد أمس مدني وأصيب 3 آخرون جراء قصف قوات النظام التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة بلدة جنديرس ما تسبب أيضا بوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات والمزروعات ومنازل الأهالي والمرافق العامة.

ويشن النظام التركي لليوم الـ 35 عدوانا همجيا على منطقة عفرين مستخدما مختلف أنواع الأسلحة والقذائف بما فيها غاز الكلور السام المحرم دوليا ما تسبب باستشهاد وجرح أكثر من 700 مدني معظمهم من الأطفال والنساء ناهيك عن تدمير عدد من الأفران ومحطات ضخ المياه والمدارس ومحطة القطار ومواقع أثرية إضافة إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم.

 

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