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النظام التركي يواصل عدوانه على الأراضي السورية .. 5 شهداء و9 جرحى في رأس العين

واصل النظام التركي عدوانه على الأراضي السورية واستهدف قرى نداس وعلوك وحميد شرق رأس العين في ريف الحسكة.

واستشهد 5 أشخاص وجرح 9 في رأس العين نتيجة العدوان التركي، لافتا إلى وقوع عدوان تركي مدفعي على محطة سعيدة الرئيسة للنفط التابعة لحقول الحسكة رميلان على الحدود التركية واحتراق المحطة بالكامل.


كما استهدف العدوان التركي بسلاح الطيران قرية تل أرقم.


ووبدأ جيش النظام التركي بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف غربي رأس العين، في وقت وردت فيه أنباء عن توغل بري للعدوان التركي في قرى اليابسة والمنبطح والحاوية وبير عاشق التابعة لبلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.


وفي وقت لاحق أكد مراسل سانا أنه لا صحة لمزاعم وزارة الدفاع التركية عن سيطرتها على مواقع ونقاط في مدينة رأس العين بمنطقة الجزيرة السورية.


وأشار المراسل إلى أن أهالي المعتقلين تجمعوا أمام سجن غويران بالحسكة مطالبين بالافراج عن أبنائهم، وقامت ميليشيا قسد بتفريقهم.


واستشهد 8 مدنيين وجرح 20 آخرون أمس جراء العدوان التركي على القامشلي والدرباسية ورأس العين بريف الحسكة والذي استهدف المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه التي تروي ملايين السكان.