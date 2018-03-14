النظام التركي يواصل خرقه للقرار 2401 .. واستشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين
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النظام التركي يواصل خرقه للقرار 2401 .. واستشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين

 

صعد النظام التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية عدوانه على منطقة عفرين عبر قصفه بمختلف أنواع الأسلحة المباني السكنية والمنشآت والأراضي الزراعية وذلك في خرق جديد لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 القاضي بوقف الاعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوما.

وأفادت مصادر أهلية بأن قوات النظام التركي ومرتزقته من المجموعات الارهابية قصفت عددا من السيارات المدنية على طريق قرية بعدينا بناحية معبطلي ما تسبب باستشهاد 9 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين بجروح واحتراق عدد من السيارات.

وتسبب عدوان النظام التركي المتواصل منذ 54 يوما على منطقة عفرين وسط استمرار الصمت الدولي والمنظمات الإنسانية باستشهاد وجرح أكثر من 1000 مدني وتدمير عشرات القرى والبلدات وتهجير آلاف المدنيين من قراهم وبلداتهم.

 

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