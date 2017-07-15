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النظام التركي يمنع نوابا ألمان من زيارة قواتهم قرب قونية.

 

رفض النظام التركي مجددا السماح لنواب المان بزيارة قاعدة عسكرية قرب مدينة قونيه جنوب تركيا وذلك بعد أيام قليلة من إعلان المانيا البدء بسحب قواتها من قاعدة انجرليك الجوية اثر تزايد الخلافات بين الجانبين وتدهور العلاقات الدبلوماسية بينهما.النظام التركي يمنع نوابا ألمانيين من زيارة قواتهم قرب قونية.

ونقل موقع دويتشه فيله الألماني عن خبير شؤون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني راينر أرنولد قوله أمس “إن رفض أنقرة السماح للنواب الألمان بزيارة جنودنا في القاعدة العسكرية الجوية قرب قونيه يشكل تصعيداً جديداً في التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي”.

ويتمركز في القاعدة العسكرية قرب قونيه ما بين 30 الى 40 جنديا ألمانيا يشاركون في إطار عمليات ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن بحجة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق.

وتأتي هذه الخطوة مع تصاعد حدة الخلافات بين ألمانيا والنظام التركي حول قضايا كثيرة بما فيها حملة القمع المتواصلة التي يشنها الأخير بحجة محاولة الانقلاب في تموز من العام الماضي ومنع نواب ألمان من زيارة القوات الألمانية الموجودة في إنجرليك.

 

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