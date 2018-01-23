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النظام التركي يقمع مظاهرتين احتجاجيتين على عدوانه على منطقة عفرين

قمعت قوات النظام التركي مظاهرتين خرجتا في اسطنبول وديار بكر احتجاجا على العدوان الذي يشنه نظام رجب طيب أردوغان على منطقة عفرين بريف حلب.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن قوات أمن أردوغان أطلقت الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين في حي كاديكوي بمدينة اسطنبول واعتقلت 12 منهم على الأقل.

ومنعت قوات أمن أردوغان مظاهرة أخرى في مدينة دياربكر جنوب شرق البلاد.

وكان أردوغان توعد بملاحقة واعتقال أي محتج على العدوان على منطقة عفرين وهددهم “بدفع ثمن باهظ جدا”.

وارتكب النظام التركي عدوانا جديدا على السيادة السورية عبر قصفه بمختلف أنواع الأسلحة عددا من القرى والبلدات التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع دمار كبير فى المنازل والممتلكات.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين أمس بشدة العدوان التركي الغاشم على منطقة عفرين مطالبة المجتمع الدولى بإدانته واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا.

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