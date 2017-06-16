موقع أمريكي: لماذا تمنع أمريكا الجيش السوري من الوصول إلى التنف
محادثات لبحث مناطق «تخفيف التصعيد» في موسكو
إلقاء القبض على قاتل الطفل أحمد جاويش
الجيش يوسّع سيطرته جنوب الطبقة
الجيش اللبناني: إلقاءالقبض على تسعة أشخاص يتبعون لتنظيم “داعش”
تسريح 1500 جندي إسرائيلي جراء انتشار مرض جلدي غامض
صحف إسرائيلية: اتصالات لتسيير رحلات جوية من إسرائيل إلى السعودية
دي ميستورا: محادثات جنيف قد تجري في تموز المقبل
اجتماع لكبار المانحين في الدوحة وبن جاسم يقر بأنه أخطأ بدعمه للإرهاب في سورية
البرلمان المصري يتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير
الجيش يواصل ربط المحاور... ويتحضّر للسخنة
تطهير 3 آلاف مبنى سكني في الأحياء الشرقية لحلب من مفخخات زرعها الإرهابيون
«الكنيست» يقرّ مصادرة أموال الأسرى من خزينة السلطة
30 قتيلاً من الميليشيات بكمين لـ«حماية الشعب»
الأمم المتحدة:غارات التحالف الأمريكي في الرقة أدت لسقوط ضحايا مدنيين وترحيل 160 ألف شخص

النظام التركي يقضي بسجن 23 شخصا مدى الحياة بذريعة محاولة الانقلاب

قضت محكمة تابعة للنظام التركي بسجن 23 شخصا مدى الحياة بذريعة اشتراكهم في محاولة الانقلاب العام الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعي العام التركي قوله إن “جنودا انقلابيين أجبروا الأمين العام لرئاسة الجمهورية التركية فخري كاسيرغا على الصعود إلى سيارة اسعاف واقتادوه إلى قاعدة اكنجي الجوية في أنقرة حيث يعتقد أنه تم التخطيط للانقلاب”.

وتأتي الأحكام بعد انطلاق المحاكمة الرئيسية المتعلقة بمحاولة الانقلاب في 22 أيار والتي تتناول قضايا 220 شخصا بينهم أكثر من 20 جنرالا تركيا سابقا متهمين بأنهم بين قادة محاولة الانقلاب.

واعتقلت سلطات النظام التركي أكثر من 50 ألف شخص من القطاع العام بينهم أكاديميون وقضاة ومدعون وجنود وعناصر شرطة على خلفية محاولة الانقلاب. وكانت تركيا شهدت في 15 تموز من العام الماضي محاولة انقلاب استغلها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لشن حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته حيث قام باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤءولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.