النظام التركي يقضي بسجن 23 شخصا مدى الحياة بذريعة محاولة الانقلاب

قضت محكمة تابعة للنظام التركي بسجن 23 شخصا مدى الحياة بذريعة اشتراكهم في محاولة الانقلاب العام الماضي.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعي العام التركي قوله إن “جنودا انقلابيين أجبروا الأمين العام لرئاسة الجمهورية التركية فخري كاسيرغا على الصعود إلى سيارة اسعاف واقتادوه إلى قاعدة اكنجي الجوية في أنقرة حيث يعتقد أنه تم التخطيط للانقلاب”.



وتأتي الأحكام بعد انطلاق المحاكمة الرئيسية المتعلقة بمحاولة الانقلاب في 22 أيار والتي تتناول قضايا 220 شخصا بينهم أكثر من 20 جنرالا تركيا سابقا متهمين بأنهم بين قادة محاولة الانقلاب.



واعتقلت سلطات النظام التركي أكثر من 50 ألف شخص من القطاع العام بينهم أكاديميون وقضاة ومدعون وجنود وعناصر شرطة على خلفية محاولة الانقلاب. وكانت تركيا شهدت في 15 تموز من العام الماضي محاولة انقلاب استغلها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لشن حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته حيث قام باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤءولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وكالات