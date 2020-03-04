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النظام التركي يقر بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 6 آخرين خلال دعم الإرهاب في سورية

أقرت وزارة دفاع النظام التركي بمقتل اثنين من جنودها وإصابة عدد آخر خلال مساندة قواتها للتنظيمات الإرهابية وتأمين تغطية لها بريف إدلب.


وتتلقى التنظيمات الارهابية المنتشرة في إدلب دعماً مباشراً من النظام التركي وبمختلف الوسائل والأسلحة وتقديم الإسناد الناري للإرهابيين والمعلومات الاستطلاعية لتنفيذ اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة فيما تبقى من المناطق التي تنتشر فيها تلك التنظيمات.


وقالت الوزارة في بيان لها إن “جنديين من قواتها قتلا وأصيب 6 آخرون في منطقة إدلب”.


وأسقطت وحدات من الجيش العربي السوري أمس طائرتين مسيرتين لقوات النظام التركي في محيط مدينة سراقب وشرق بلدة خان السبل بريف ادلب الجنوبي الشرقي.