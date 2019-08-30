النظام التركي يقر بطرد أكثر من 17 ألفاً من أفراد الجيش

أقر وزير دفاع النظام التركي خلوصي آكار بطرد أكثر من 17 ألفاً من أفراد الجيش التركي بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.



ونقلت وكالة الأناضول التابعة لنظام أردوغان عن آكار قوله: “تم طرد 17498 شخصاً من الجيش التركي منذ محاولة الانقلاب منتصف تموز عام 2016 وحتى الآن” معتبراً أن عمليات الطرد ستتواصل إلى حين تخليص الجيش التركي ممن وصفهم بـ “الخونة”.



وانتهج نظام أردوغان سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه متذرعاً بمحاولة الانقلاب الفاشلة ونفذ بحجتها حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات الآلاف في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والقضاء إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.