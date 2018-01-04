النظام التركي يعتقل 70 جنديا بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب

اعتقل النظام التركي 70 جنديا في إطار حملة القمع التي يشنها رجب طيب اردوغان ضد معارضي سياساته بذريعة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز عام2016 .

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن من بين الجنود المعتقلين 58 في الخدمة و12 آخرين ممن طردوا من القوات المسلحة التركية سابقا حيث تركزت عملية الاعتقال في إقليم قونية وسط تركيا وتشمل 27 إقليما آخر.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن من بين الجنود المعتقلين 58 في الخدمة و12 آخرين ممن طردوا من القوات المسلحة التركية سابقا حيث تركزت عملية الاعتقال في إقليم قونية وسط تركيا وتشمل 27 إقليما آخر.