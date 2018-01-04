النظام التركي يعتقل 70 جنديا بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب
اعتقل النظام التركي 70 جنديا في إطار حملة القمع التي يشنها رجب طيب اردوغان ضد معارضي سياساته بذريعة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز عام2016 .
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن من بين الجنود المعتقلين 58 في الخدمة و12 آخرين ممن طردوا من القوات المسلحة التركية سابقا حيث تركزت عملية الاعتقال في إقليم قونية وسط تركيا وتشمل 27 إقليما آخر.
يشار إلى أن النظام التركي استغل محاولة الانقلاب لتصفية خصومه ومعارضيه حيث اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم صحفيون وعسكريون وقضاة وموظفون حكوميون وفصل نحو 150 ألفا آخرين أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص.
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