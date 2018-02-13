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النظام التركي يصعد عدوانه على عفرين… شهداء وجرحى جراء استهدافه المشفى والأحياء السكنية

 

واصل النظام التركي تصعيد عدوانه على منطقة عفرين عبر قصفه مشفى مدينة عفرين والأحياء السكنية موقعا المزيد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء وملحقا دمارا كبيرا في البنى التحتية للمدينة ومرافقها الحيوية.

وأفادت مصادر أهلية من عفرين بأن قوات العدوان التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية استهدفوا منذ صباح اليوم بالمدفعية أحياء مدينة عفرين المكتظة بالسكان ومشفى عفرين وسط المدينة ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة 4 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمشفى.

وتسبب عدوان النظام التركي المتواصل على منطقة عفرين لليوم الـ 25 على التوالي بوقوع أكثر من 500 شهيد وجريح بين المدنيين وتدمير عدد من الأفران ومحطات ضخ المياه والمدارس إضافة إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم.
المصدر: سانا

 

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