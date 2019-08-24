النظام التركي يصدر مذكرة باعتقال 86 شخصاً

أصدر النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 86 شخصاً بينهم عدد من العسكريين بذريعة صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه رئيس هذا النظام رجب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في تموز عام 2016.



وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي قالت إن المدعي العام التركي أصدر مذكرات اعتقال بحق 34 عسكرياً من القوات الجوية و 52 من العاملين في القطاع التعليمي بحجة “ارتباطهم بغولن”.



ويواصل نظام أردوغان عمليات الاعتقال بحق عسكريين وموظفين حكوميين بذريعة ارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي حدثت في عام 2016 .

سانا