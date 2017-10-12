النظام التركي يصدر أوامر باعتقال 25 جنديا بذريعة محاولة الانقلاب

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 25 جنديا تركيا في إطار حملة القمع التي يشنها رجب طيب اردوغان لتصفية خصومه بحجة التورط في محاولة الانقلاب.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية تركية لم تكشف هويتها قولها اليوم إن “عمليات البحث عن الجنود الذي صدرت بحقهم مذكرات اعتقال جارية في 13 محافظة تركية”.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت أمس الأول 70 ضابطا خلال حملة الاعتقالات القمعية.

ومنذ محاولة الانقلاب التي جرت في منتصف تموز من العام الماضي اعتقلت سلطات نظام اردوغان عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم صحفيون وقضاة وشخصيات من المعارضة وموظفون حكوميون ومسؤولون عسكريون وغيرهم وفصلت نحو 150 ألفا آخرين أو أوقفتهم عن العمل في القطاعين العام والخاص فيما أعربت جماعات حقوقية عن قلقها إزاء حملة القمع التي يشنها نظام اردوغان مؤكدة أنه يستخدم محاولة الانقلاب كذريعة لسحق المعارضة في البلاد.