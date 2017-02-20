النظام التركي يحاكم 47 شخصا بتهمة محاولة اغتيال أردوغان
ارتفاع مبيعات الأسلحة في العالم إلى أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية
دفع القابون نحو التسوية: الجيش يمهّد بعملية عسكرية واسعة
ألمانيا تتوقع تسجيل رقم قياسي في ترحيل الوافدين هذا العام
رئيس مجلس الشعب: أي تواصل بين أعضاء مجلس الشعب مع شخصيات معارضة وطنية هو أمر إيجابي
من الضابط التركي المتحكم بقرار المليشيات؟
«الأقصى» يقر بامتلاكه 186 جثة لمقاتلين من «النصرة»
«قمة رباعيّة» في العقبة قبل عام... والقاهرة لا تنفي
استراحة برلمانية
القوات العراقية تحرر عدة قرى في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وتقضي على عشرات الإرهابيين من تنظيم “داعش”
الجيش اللبناني يوقف أربعة أشخاص في منطقة عكار للاشتباه بتعاملهم مع مجموعات إرهابية
إحباط هجوم داعشي على منطقة البانوراما في دير الزور والقضاء على العديد منهم
وصول ناقلة فيول واثنتين محملتين بالبنزين والمازوت وأزمة المشتقات النفطية إلى زوال
انطلاق عملية القابون وبرزة والتحضير لمعركة «الغوطة الشرقية»
وزارة الأوقاف تقدم عقارات بمساحة 341 دونما للمواطنين بحي رميلة في جبلة

النظام التركي يحاكم 47 شخصا بتهمة محاولة اغتيال أردوغان

بدأت محكمة للنظام التركي اليوم في موغلا غرب تركيا بمحاكمة 47 شخصا بتهمة محاولة اغتيال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في أحد الفنادق على ساحل بحر إيجه خلال محاولة الانقلاب التي جرت في تموز الماضي.

وأفادت وكالة فرانس برس بان 44 متهما موقوفين احتياطيا مثلوا أمام المحكمة في حين يحاكم الثلاثة الآخرون الذين تتم ملاحقتهم غيابيا.

وطالبت نيابة النظام التركي بالسجن المؤءبد لكل المتهمين وبينهم 37 عسكريا يشتبه بانهم كلفوا تنفيذ الخطة.

ويواصل نظام أردوغان استغلال المحاولة الانقلابية لتنفيذ حملات اعتقال وإقالة لترهيب معارضيه وإحكام سيطرته على كل مفاصل الحياة العامة في البلاد ولم يكتف باستهداف الضباط والعسكريين بل وسع دائرة حملاته إلى الموظفين والكادر التعليمى والقضاء ووسائل الاعلام والصحفيين.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.