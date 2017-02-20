النظام التركي يحاكم 47 شخصا بتهمة محاولة اغتيال أردوغان

بدأت محكمة للنظام التركي اليوم في موغلا غرب تركيا بمحاكمة 47 شخصا بتهمة محاولة اغتيال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في أحد الفنادق على ساحل بحر إيجه خلال محاولة الانقلاب التي جرت في تموز الماضي.



وأفادت وكالة فرانس برس بان 44 متهما موقوفين احتياطيا مثلوا أمام المحكمة في حين يحاكم الثلاثة الآخرون الذين تتم ملاحقتهم غيابيا.



وطالبت نيابة النظام التركي بالسجن المؤءبد لكل المتهمين وبينهم 37 عسكريا يشتبه بانهم كلفوا تنفيذ الخطة.



ويواصل نظام أردوغان استغلال المحاولة الانقلابية لتنفيذ حملات اعتقال وإقالة لترهيب معارضيه وإحكام سيطرته على كل مفاصل الحياة العامة في البلاد ولم يكتف باستهداف الضباط والعسكريين بل وسع دائرة حملاته إلى الموظفين والكادر التعليمى والقضاء ووسائل الاعلام والصحفيين.

وكالات