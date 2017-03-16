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النظام التركي يجند قراصنة لاختراق حسابات الكترونية لمؤسسات ومنظمات معارضة لسياساته

اخترق قراصنة أتراك حسابات على تويتر لهيئات دولية ورسمية وأشخاص في عدد من البلدان يعارضون سياسات النظام التركي الداخلية والخارجية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الحسابات التي تعرضت للقرصنة هي البرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ووزارة الاقتصاد الفرنسية وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في أميركا الشمالية وحساب رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق آلان جوبيه وبطل كرة المضرب السابق بوريس بيكر ونادي كرة القدم الألماني بوروسيا دورتموند وقناة روسيا اليوم باللغة الإسبانية.

ونشر القراصنة تصريحات المسؤولين الاتراك ضد المانيا وهولندا إضافة لتسجيل فيديو فيه مقاطع من خطب رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الساعي لتوسيع صلاحياته.

وتشهد العلاقات التركية الأوروبية توترا متصاعدا بعد إلغاء عدة مدن وبلدات اوروبية تجمعات كان من المقرر أن يشارك فيها مسؤولون من النظام التركي للترويج للتعديلات الدستورية التي يحاول رئيس النظام التركي فرضها على الشعب التركي.

وكالات

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