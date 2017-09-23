النصرة تعدم 4 نساء من آل الزعبي بريف درعا ؟

أفادت مصادر أهلية بدرعا بقيام مجموعة إرهابية تابعة لجبهة النصرة بقتل 4 نساء رميا مباشر بالرصاص والإعتداء على شقيقهن في حارة البلدية ببلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي.

وأضافت المصادر أن النساء اللواتي تم قتلهن تتراوح أعمارهن بين الـ20 والـ50 عاما وبينهن اثنتين متزوجات ولهن أطفال وهن من عائلة الزعبي وهي عائلة كبيرة في البلدة وتم قتلهن ليلا من قبل إرهابيي النصرة الذين ينتشرون في البلدة والذين زعموا أن معلوماتهم تقول بأن النساء اللواتي تم قتلهن يتعاطين مادة الحشيش المخدرة وتم قتلهن بدم بارد رميا بالرصاص في منزلهن بعد الإعتداء بالضرب على شقيقهن الذي حاول التصدي لهم .