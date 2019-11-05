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النص الكامل لحوار التلفزيون السوري مع الرئيس الأسد

"النصرة" تشير إلى العدوان التركي بعد ارتفاع أسعار المحروقات في إدلب

أرجعت ما تسمى "حكومة الإنقاذ" التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في إدلب إلى ما أسمتها "عملية نبع السلام" التي يقودها النظام التركي لاحتلال الشمال السوري.

واتهمت "النصرة" النظام التركي بالتسبب بانخفاض حاد بكمية المحروقات التي تصل إلى إدلب ما أدى لارتفاع أسعار المحروقات بشكل عام والمازوت المكرر بشكل خاص، حسب ما أفادت.

وشهدت إدلب خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة ضد تنظيم "جبهة النصرة"، كان أحد أسبابها غلاء الأسعار الكبير في جميع المواد وفرض الضرائب والإتاوات على الناس.


وكان لانتشار الجيش العربي السوري في عدد كبير من المناطق وبشكل خاص في منبج وعين العرب والطريق الدولية الحسكة – حلب أثر كبير في وقف تهريب النفط المسروق إلى إدلب عبر المناطق المحتلة بريف حلب الشمالي حيث تتواجد ميليشيات "درع الفرات" و "غصن الزيتون" الإرهابيتين.

 

 


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