"النصر ساعة صبر" رسالة أمل وبشرى إلى الجيش العربي السوري

برعاية وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج، انتهت جمعية "تموز" لدعم أسر الشهداء من كافة التحضيرات، لعرض مسرحية "النصر ساعة صبر" في السادسة من مساء الجمعة والسبت القادمين على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة الفنون،

وأكد رئيس الجمعة الدكتور مازن الحميدي أن العام لديهم يبدأ في 6 تشرين الأول، يوم الاحتفال بالنصر على العدو، هذا اليوم يعني للسوريين الكثير، لما قدمه ويقدمه الجيش العربي السوري من تضحيات، ومنه نستمد نبضنا وقوتنا، وعرضنا المسرحي هو بداية عملنا الخيري لموسم 2017/2018

وقال: يحكي عملنا عن قيم الشهادة، لنثبت للعالم أننا نمتلك جيش بطل ومقدام، وشعب حاضن له وداعم لتضحياته وانتصاراته.

وشدد على أن رسالة الجمعية تصل بالأفعال وليس بالأقوال، مشيراً إلى أن الجمعية ستطلق مشاريع تنموية تؤمن دخل ثابت لأسر الشهداء.

أما السيدة ديمة عقاد من الجمعية نفسها، فقالت: "من وحي كلمة سيد الوطن "ستبقى موسيقانا أقوى من رصاصهم وثقافتنا أقوى من إرهابهم"، وإيمانناً بهذه الرسالة، حضّرنا لهذا العرض الفني في ذكرى حرب تشرين التحريرية، ليكون عملاً فنياً ثقافياً هادفاً يعود ريعه إلى أسر الشهداء، لنكرس من خلاله رسالة الشهادة وقدسيتها.

ونوهت أن تبرعات العام الماضي وصلت إلى 338 مليون ليرة سورية، موجهة شكرها للداعمين والمساهمين والمتبرعين، وشددت أن الجمعية ستطلق مشاريع تنموية تؤمن الاستدامة للجمعية.

ورأت أن رسالة المسرحية تكمن بأن نصر سورية اقترب، وفي ساعتها الأخيرة، لكن ربما تكون الساعة الأصعب وعلينا الصبر حتى نحتفل بها.

بدوره ألمح مخرج العرض مأمون الخطيب أن نصر حلب بشارة خير لنصر سورية، لذلك ركزنا عليها.

أما النجمة الكبيرة سلمى المصري فعبرت عن سعادتها للمشاركة في هذا العمل، مؤكدة أن للفنان دور كبير في هذه المرحلة من خلال مشاركته بدعم الجمعيات الخيرية ورفع معنويات أمهات الشهداء، لنقدم شيئاً بسيطاً نستطيع من خلاله زرع بسمة صغيرة على وجوههن.

وأوضح الممثل الشاب يامن سليمان أنه في رقبتنا دين تجاه الشهداء، لأنه ارتقوا لنعيش ونستمر ولتبقى رسالة الحياة قائمة، وعلينا أن نكون أوفياء لهم.

وأكد الموسيقار طاهر مامللي أن دعم أسر الشهداء واجب، وهذا ما يحتم علينا كفنانين أن نقدم رسالتنا على أكمل وجه، وعلى الفنان واجب إنساني ووطني، مضيفاً: لدينا رسالة مباشرة من هذا العرض تتعلق بدعم أسر الشهداء.

"النصر ساعة صبر" عمل مسرحي موجه لدعم أسر الشهداء، ويتحدث عن بطولات الجندي السوري في معارك الشرف، وصمود أبناء الوطن بجميع فئاته، وخاصة الأمهات اللواتي قدمن أغلى ما يملكن في سبيل الوطن.

ويتحدث العمل أيضاً عن قيمة الصبر والصمود في خصم المآسي الكبرى التي نتعرض لها، وهو رسالة أمل وبشرى بالنصر إلى الجندي السوري الذي قدم روحه فداء لقضيته، قضية قدسية الأرض وضرورة الحفاظ عليها.

العمل من تأليف محمود عبد الكريم وبطولة سلمى المصري ولينا حوارنة ورنا جمول وميريانا المعلولي ومالك محمد وإبراهيم عيسى ويامن سليمان ومؤيد الخراط وكرم الشعراني ولجين إسماعيل وبلال الجندي، وحضور خاص للنجم أيمن زيدان، إضافة إلى المطربين الشقيقين شهد وعبود برمدا.

المصدر: الوطن