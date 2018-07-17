النشرة الميدانية ليوم الإثنين 17 تموز

ـ مصادر أهلية: أهالي قرية عين التينة في ريف القنيطرة الجنوبي يرفعون العلم العربي السوري فوق مباني مؤسسات الدولة وخروج مسيرات مؤيدة في قرية الهجة تأييدا للجيش العربي السوري و انتصاراته في ريفي درعا و القنيطرة

ـمصدر عسكري: وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة تحكم سيطرتها على مسحرة وتل مسحرة بريف القنيطرة وتقضي على العديد من الإرهابيين وتدمر أسلحتهم وعتادهم.

ـ الجيش السوري يدخل بلدة نمر في ريف درعا الشمالي الغربي ضمن اتفاق تسوية.

ـ اللجان الشعبية المدافعة عن بلدتي الفوعة و كفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي، تسقط طائرتي استطلاع صغيرتين لمسلحي "جبهة النصرة " كانتا تقومان بعملية استطلاع من جهة مدينة بنش المجاورة.

ـ مراسل الإخبارية: رفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى البلدية في بلدة القصيبة والهجة بريف القنيطرة الجنوبي

ـ استشهاد الزميل مراسل قناة سما الفضائية " مصطفى سلامة " اثناء تغطيته لعمليات الجيش العربي السوري على جبهة القنيطرة جنوب سورية