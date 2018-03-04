النشرة الميدانية لمساء يوم السبت

ـ الجيش يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويسيطر على قرية حوش الصالحية وتل فرزات الاستراتيجي. وتقوم القوات بتثبيت مواقعها في تل فرزات الذي يشرف ناريا على بلدات يتمركز فيها الارهابيون ابرزها بيت نايم وحوش قبيبات والمحمدية.

ـ “جيش الإسلام” ينسحب من مواقع شرقي دمشق

ـ دير الزور : العثور على كميات كبيرة من الوثائق والمستندات القضائية والعقارية وسندات ملكية ووثائق أحوال مدنية والسجلات العائدة للجهات الحكومية مخبأة في عدد من المباني في الميادين

ـ وزارة الدفاع الروسية: المسلحون في سورية مستمرون في خرق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وحلب واللاذقية ودمشق.

ـ وزارة الدفاع الروسية: النصرة تنوي قصف قافلة مساعدات أممية في دوما وإلقاء اللوم على الحكومة السورية.

ـوزارة الدفاع الروسية: المسلحون استهدفوا دمشق ب 64 قذيفة خلال 24 ساعة والقناصة مستمرون بإطلاق النار في الغوطة الشرقية.

ـ وزارة الخارجية الاميركية تقوم بتوجيه الصحفيين للاضاءة على اخبار الغوطة ولا شيء غير الغوطة، وتعترف ان هذا خرق للقواعد، لكنها ستفعله لانه مهم.

ـ تقرير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية عن حصيلة العمليات القتالية في عفرين خلال 24 ساعة



رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي ذات الرقم 2401 الذي يلزم كافة الأطراف بوقف العمليات القتالية إلا أن الدولة التركية مستمرة في انتهاك القرارات الدولية ، و تستهدف شعبنا في عفرين بمختلف انواع الأسلحة و الغارات الجوية مما يعرض شعبنا للإبادة الممنهجة ، و عليه فإن قواتنا مضطرة للدفاع عن النفس و رد هذا العدوان ، و فيما يلي حصيلة عمليات الدفاع عن النفس في مقاطعة عفرين.

1 - ماباتا / المعبطلي : منذ أيام و يستمر جيش الغزو التركي و الفصائل الإرهابية المتحالفة معه (جبهة النصرة/داعش) التقدم من محور قرية بعدينا و تتصدى لهم قواتنا و تشتبك معهم مباشرة ، حيث اندلعت اشتباكات بعد ظهر أمس في محيط القرية ، و استمرت حتى ساعات المساء ، تكبد فيها الإرهابيون خسائر في الأرواح.حصيلة قتلى العدو وصلت إلى 30 قتيل و عشرات الجرحى .- على محور قرية ميركان ، استمر القصف العشوائي بالسلاح الثقيل و استهدف المدنيين مباشرة ، حيث سقط العديد منهم جرحى في هذا القصف.2 - راجو : رصدت قواتنا تحرك آلية عسكرية لجيش الغزو التركي و الفصائل الإرهابية في قرية كواندة (Gewande) و استهدفتها مباشرة محققة إصابة مباشرة أدت لتدميرها و مقتل 7 إرهابيين كانوا بداخلها.- ترافقت هذه التحركات مع تحليق و قصف جوي عشوائي كثيف لمحور قرية موساكا ، حتى راجو ، و محاولات من جيش الغزو التركي و الفصائل الإرهابية بالتقدم على هذا المحور.- و تحت غطاء من القصف الجوي الكثيف ، و المدفعي العشوائي تسللت مجموعات من جنود الغزو التركي و الفصائل الإرهابية إلى مدخل بلدة راجو و تشتبك معهم قواتنا منذ ساعات الصباح و ما زالت الاشتباكات مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير3 - جنديرس : في الساعة 9 و حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس كانت قرية رمادية و هميلكا هدفا للغزو الجوي التركي حيث شنت الطائرات العامودية عدة غارات على القريتين.- و استمرارا لمنهجية الإبادة الجماعية تستمر الدولة التركية في ارتكاب المجازر بحق المدنيين ، حيث استهدفت الدبابات التركية سيارة مدنية كانت تجلي المدنيين من مناطق الاشتباك في قرية حجيلر يوم أمس و قصفتها مباشرة ، مما أدت لفقدان 8 مدنيين لحياتهم و إصابة 12 آخرين بجروح مختلفة ، و لكي تخفي الدولة التركية جريمتها هذه خطفت الجثث و الجرحى و نقلتهم إلى مدينة الريحانية داخل تركيا- رصدت قواتنا قيام إرهاببي ما يسمى لواء السلطان محمد الفاتح بسرقة و نهب منازل القرويين في قرية بافلور فاستهدفتها قواتنا مباشرة حيث تم تدمير 4 سيارات و مقتل من فيها.- جدير بالذكر أن هذا المحور كان هدفا للقصف الجوي الكثيف الذي استمر منذ ليلة أمس و حتى ساعات هذا الصباح- على محور قرية جلمة و بينما كانت سيارة عسكرية تحاول التقدم باتجاه القرية تصدت لها قواتنا و دمرتها بشكل كامل.

4 - شرَّا : كانت قرى هذا المحور هدفا للقصف العشوائي بالسلاح الثقيل على مدى الليلة الماضية و حتى ساعات متقدمة من صباح اليوم و تركز القصف على قرى سينكا/سنكرلي ، برآفا (Berava) ، كفرجنة ، و مركز بلدة شرَّا .- كذلك ترافق القصف المدفعي مع القصف الجوي الذي استمر منذ ليلة أمس دون توقف حتى صباح اليوم ، حيث شن الطيران المعادي غارات جوية استهدفت معسكر كفرجنة ، سينكا/سنكرلي ، جما (Çema) ، خرابة شرَّا ، بافلون ، و قصف كثيف على مركز خرابة شرَّا .- الاشتباكات المستمرة في محور محور قرية بافلون و جما (Çema)، استطاع مقاتلونا تدمير عربتين مصفحتين نوع BMB و تأكيد مقتل 16 إرهابيا صباح اليوم.استمرت اشتباكات محور بافلون و تم تدمير سيارة عسكرية أخرى و مقتل من فيها في الساعة 10 من صباح اليوم ، هذا و ما زالت الاشتباكات مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير حيث دمرت قواتنا سيارة عسكرية محملة بسلاح دوشكا بعد ظهر اليوم- كذلك كانت نقاط تمركز الوحدات الشعبية التابعة للجيش العربي السوري ،هدفا للغارات الجوية التركية التي استمرت منذ الساعة 5 من صباح اليوم حتى الساعة 10 صباحا- على محور قرية مشعلة ، فقد شن طيران الغزو التركي غارات على القرية ساعات ما بعد ظهر اليوم و ما زال القصف مستمرا حتى لحظة إعداد هذا التقرير و الحصيلة الأولية تتحدث عن سقوط 5 مدنيين شهداء و عدد آخر من الجرحى حيث لا تستطيع فرق الإنقاذ من الوصول إلى القرية.