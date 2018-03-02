النشرة الميدانية لمساء اليوم الجمعة

ـ طائرات التحالف الدولي ترتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين بريف الحسكة قصفها لسوق قرية " الدشيشة أبو حامضة " جنوب شرق الحسكة على الحدود السورية العراقية راح ضحيتها العشرات من المدنيين

ـ قال مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع لروسية في سوريا، إن سكان مدينة دوما في ريف دمشق قتلوا 3 مسلحين.وأوضح المركز الروسي أن الاشتباك بين السكان المحليين والمسلحين نشب في أعقاب قتل المسلحين لـ 4 ناشطين مدنيين من سكان المدينة.وأكد المركز الروسي نقلا عن شهود عيان من سكان الغوطة الشرقية، يجرون اتصالات هاتفية مع المركز، أن المسلحين يعدمون من يحاولون مغادرة المناطق المحاصرة، مشيراً إلى أن الحقائق على الأرض تبين عدم رغبة المسلحين تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401.

ـ مصدرعسكري: تم الحصول على معلومات مؤكدة تفيد أن المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية "جبهة النصرة و "فيلق الرحمن" و "أحرار الشام" يخطّطون لمسرحية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل الجيش العربي السوري.

تلقَّى قادة هذه التنظيمات الإرهابية تعليماتٍ لاستخدام مواد سامة بالقرب من خطوط المواجهة مع الجيش العربي السوري واستهداف المدنيين لاتهام الجيش العربي السوري والدولة السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول غربية أخرى باستخدام هذه الأسلحة.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تجدّد تأكيدها عدم امتلاكها للأسلحة الكيميائية، كما أنها لا تملك أي خطط لامتلاك هذه الأسلحة أو استخدامها في أي مكان أو زمان

ـ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجتمع غدا لبحث الوضع في الغوطة الشرقية لدمشق.

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : اصابتان ب٤ قذائف على شرقي التجارة

ـ تنسيقيات المسلحين تقول إن الجيش السوري سيطر على بلدة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية لدمشق وعلى "كتيبة الدفاع الجوي وشركة الكهرباء" جنوب البلدة بعد مواجهات مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة.

ـ بتوجيه من الرئيس الاسد المهندس هلال الهلال الامين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي يرافقه وزيري الاشغال العامة والاسكان والادارة المحلية يتفقد عددا من النقاط العسكرية العاملة في مطار ابو الظهور العسكري و ريف ادلب الجنوبي الشرقي

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : أضرار مادية من جراء سقوط قذيفتين بمنطقة أبو رمانة والشعلان

ـ عقد قران احمد الشمالي القائد العسكري بجيش العزة بعد استقطابه بعملية امنية وعودته الى حضن الوطن

ـ مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : أضرار مادية بسقوط ١٣ قذيفة على محيط ضاحية الأسد