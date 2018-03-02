النشرة الميدانية لمساء اليوم الجمعة
بوتين: استمرار قصف الإرهابيين للأحياء السكنية في دمشق أمر غير مقبول ولا يمكن احتماله
لافروف: مستمرون بدعم الجيش السوري لاجتثاث الإرهاب
الجيش يتقدم في الغوطة على محورين
مسلسل الاغتيالات يبدأ في الرقة... آن أوان التخلص من «الشهود»
النشرة الميدانية المسائية
لافروف: واشنطن توجه ادعاءات سخيفة لدمشق في مجال الأسلحة الكيميائية
الجعفري: المجموعات الإرهابية تستغل المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية في الغوطة الشرقية
لليوم الثاني الإرهابيون يمنعون المدنيين من الخروج عبر “الوافدين”
تركيا تواصل خرقها لقرار مجلس الأمن 2401
مركز المصالحة الروسي: المسلحون هاجموا الجيش السوري في الغوطة مستغلين الهدنة
بداية متعثّرة لـ«الهدنة» الروسية: «فصائل الغوطة» تطرح إخراج «النصرة» بشروط
التحالف الأمريكي يرفض مقترحاً روسياً يتعلق بالرقة السورية
انسحابات واسعة لـ«تحرير الشام» في أرياف حلب وإدلب
الإرهابيون يستهدفون مسار الممر الآمن في مخيم الوافدين ويمنعون المدنيين من الخروج

النشرة الميدانية لمساء اليوم الجمعة

ـ طائرات التحالف الدولي ترتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين بريف الحسكة قصفها لسوق قرية " الدشيشة أبو حامضة " جنوب شرق الحسكة على الحدود السورية العراقية راح ضحيتها العشرات من المدنيين

ـ قال مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع لروسية في سوريا، إن سكان مدينة دوما في ريف دمشق قتلوا 3 مسلحين.وأوضح المركز الروسي أن الاشتباك بين السكان المحليين والمسلحين نشب في أعقاب قتل المسلحين لـ 4 ناشطين مدنيين من سكان المدينة.وأكد المركز الروسي نقلا عن شهود عيان من سكان الغوطة الشرقية، يجرون اتصالات هاتفية مع المركز، أن المسلحين يعدمون من يحاولون مغادرة المناطق المحاصرة، مشيراً إلى أن الحقائق على الأرض تبين عدم رغبة المسلحين تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401.

ـ مصدرعسكري: تم الحصول على معلومات مؤكدة تفيد أن المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية "جبهة النصرة و "فيلق الرحمن" و "أحرار الشام" يخطّطون لمسرحية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل الجيش العربي السوري.

تلقَّى قادة هذه التنظيمات الإرهابية تعليماتٍ لاستخدام مواد سامة بالقرب من خطوط المواجهة مع الجيش العربي السوري واستهداف المدنيين لاتهام الجيش العربي السوري والدولة السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول غربية أخرى باستخدام هذه الأسلحة.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تجدّد تأكيدها عدم امتلاكها للأسلحة الكيميائية، كما أنها لا تملك أي خطط لامتلاك هذه الأسلحة أو استخدامها في أي مكان أو زمان

ـ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجتمع غدا لبحث الوضع في الغوطة الشرقية لدمشق.

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : اصابتان ب٤ قذائف على شرقي التجارة

ـ تنسيقيات المسلحين تقول إن الجيش السوري سيطر على بلدة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية لدمشق وعلى "كتيبة الدفاع الجوي وشركة الكهرباء" جنوب البلدة بعد مواجهات مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة.

ـ بتوجيه من الرئيس الاسد المهندس هلال الهلال الامين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي يرافقه وزيري الاشغال العامة والاسكان والادارة المحلية يتفقد عددا من النقاط العسكرية العاملة في مطار ابو الظهور العسكري و ريف ادلب الجنوبي الشرقي

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : أضرار مادية من جراء سقوط قذيفتين بمنطقة أبو رمانة والشعلان

ـ عقد قران احمد الشمالي القائد العسكري بجيش العزة بعد استقطابه بعملية امنية وعودته الى حضن الوطن

ـ مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : أضرار مادية بسقوط ١٣ قذيفة على محيط ضاحية الأسد