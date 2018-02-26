النشرة الميدانية لمساء اليوم الأحد

ـ وزارة الدفاع الروسية: المسلحون هاجموا مواقع القوات السورية في أجزاء عدة من خطوط التماس صباح اليوم

ـ عفرين:استشهاد اثنين وجرح ثلاثة اخرين من مقاتلي الوحدات الشعبية للجيش السوري في قصف لطيران الجيش التركي في ناحية راجو.

ـ الدفاع الروسية: مسلحون بالغوطة يخططون لهجوم بالمواد السامة هدفه اتهام دمشق باستخدام الكيميائي.

ـ دير الزور: ‏استشهاد 16 مدنياً وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء جراء استهداف طائرات التحالف الدولي.

ـ مواقع كردية: ـ مقتل 8 عناصر من الجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" المدعومة منه، خلال عملية نوعية نفذتها "الوحدات الكردية" في محيط بلدة جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ الجيش التركي يستهدف بالمدفعية الثقيلة مسجد "الشرقي" في بلدة جنديرس.

ـ الجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" يستهدفون بقذائف المدفعية بلدة شران شمال شرق مدينة عفرين.

ـ الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة من "جبهة النصرة" انطلاقا من مواقعها في قرية "الغارية الغربية "باتجاه نقاطه في محيط "خربة غزالة" بريف درعا الشمالي ويوقع افرادها بين قتيل وجريح في خرق لاتفاقية خفض التوتر الموقعة في المنطقة.

ـ ارهابيو أحرار الشام يستهدفون رتلاً لإرهابيي جبهة النصرة على طريق بدة حزانو -كفر يحمول بريف ادلب أدّى لتدمير معظم الرتل ومقتل العشرات من ارهابيي النصرة وأصوات الإشتباكات مسموعة على أطراف البلدة الآن

ـ أنباء عن احكام قوات الجيش العربي السوري سيطرتها على كامل حي العجمي‬⁩ في مدينة ⁧‫حرستا‬⁩ بالغوطة_الشرقية‬⁩ بعد سحق مجموعات إرهابيي النصرة التي كانت تحتل الحي.

ـ أكدت مصادر عديدة أن زعماء الإرهابيين يهيئون لعملية استفزازية باستخدام السلاح الكيماوي بطريقة مشابهة للتي استخدمت في خان شيخون والتي أدت لوقوع ضحايا كبيرة بين المدنيين،والهدف من هذه العملية بات واضحاًً، وهو اتهام الحكومة السورية الشرعية بارتكابها جرائم حرب ضد المدنيين. وهذا يثبت بحقائق تدريبات التمثيليات لمنظمة مايُسمى "الخوذ البيضاء" ومايسمى "مركز الغوطة الإعلامي" والتي تحكي عن ضحايا الاعتداء الكيماوي والمسممين من الغاز الناجم عن الانفجار. جدير بالذكر أنه سبق لما تسمى بـ "المعارضة المسلحة" والمجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية مدعومة من المكنة الإعلامية الغربية بسوق اتهامات من دون أي دليل وإثباتات عن قيام الجيش العربي السوري باستخدام للسلاح الكيماوي

ـ حاولت ليلة أمس بعض المجموعات الإرهابية الموجودة في الغوطة الشرقية الخروج من مناطق تواجدها على اتجاهات (النشابية، حزرما، جوبر)، وجاءت هذه المحاولات بعد ظهور تقارير إعلامية عن هجوم وشيك تقوم به وحدات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة على مناطق تواجد المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية.

ـ مصدر في وزارة الداخلية : اصابة شخص واضرار مادية من جراء سقوط ٥ قذائف على العباسيين وباب توما بدمشق و١٦ على محيط ضاحية الاسد ومخيم الوافدين بريف دمشق

ـ مصدر عسكري : قامت إحدى وحدات الجيش العربي السوري المتمركزة في جوبر مساء امس بتدمير عربة مفخخة حاولت المجموعات الإرهابية إرسالها باتجاه مدينة دمشق حيث تمكن عناصر الوحدة من استهدافها وتدميرها قبل وصولها إلى النقطة وقتل الانتحاري الذي كان يقود العربة

مصدر في قيادة شرطة دمشق ...قذيفتان على حي الجورة بباب توما والاضرار مادية.