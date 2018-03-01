النشرة الميدانية المسائية

ـ هيئة تحرير الشام تعلن مقتل 783 من مسلحيها وإصابة 1329 في معارك حماة وادلب وحلب الأخيرة

ـ استشهاد مدني واصابة 5 اخرين جراء عدوان النظام التركي على بلدة المعبطلي في عفرين.



ـ أعلنت كتيبة غرباء التابعة لتنظيم القاعدة مقتل مفتيها الشّرعي وأحد قادتها العسكريين الإرهابي " ابراهيم خزعل / أبو محمد " خلال الاشتباكات مع الجيش السوري بريف اللاذقية .

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : سقوط قذيفة على سطح منزل في أبو رمانة والاضرار مادية

ـ قال معلق الشؤون العربية في القناة "الثانية عشر" الاسرائيلية "ايهود يعري" تعليقا على معركة الغوطة الشرقية في سوريا: "أخشى ان ينتهي هذا كما انتهت المعركة الكبرى في شرق حلب عندما دخل الجيش السوري بمساعدة الروس والإيرانيين وفرض سيطرته، خطة الأسد بتنظيف منطقة دمشق تتقدم".

ـ مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : أضرار مادية بسقوط قذيفتين على مشفى ابن سينا واثنتين على محيط سجن النساء بعدرا

ـ استشهاد طفلة وشابة و9 جرحى معظمهم من الأطفال نتيجة استهداف العصابات الإرهابية في أحياء مدينة درعا خاصة تجمع المدارس بالقذائف الصاروخية

ـ مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : ٩ قذائف على محيط ضاحية الأسد والاضرار مادية

ـ أهالي مدينة الرقة يعلنون تشكيل المقاومة_الشعبية ضدَّ الاحتلال الأمريكي

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