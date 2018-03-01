النشرة الميدانية المسائية
لافروف: واشنطن توجه ادعاءات سخيفة لدمشق في مجال الأسلحة الكيميائية
الجعفري: المجموعات الإرهابية تستغل المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية في الغوطة الشرقية
لليوم الثاني الإرهابيون يمنعون المدنيين من الخروج عبر “الوافدين”
تركيا تواصل خرقها لقرار مجلس الأمن 2401
مركز المصالحة الروسي: المسلحون هاجموا الجيش السوري في الغوطة مستغلين الهدنة
بداية متعثّرة لـ«الهدنة» الروسية: «فصائل الغوطة» تطرح إخراج «النصرة» بشروط
التحالف الأمريكي يرفض مقترحاً روسياً يتعلق بالرقة السورية
انسحابات واسعة لـ«تحرير الشام» في أرياف حلب وإدلب
الإرهابيون يستهدفون مسار الممر الآمن في مخيم الوافدين ويمنعون المدنيين من الخروج
التحالف الأمريكي يرتكب مجزرة جديدة تسفر عن استشهاد 24 مدنيا بريف ديرالزور الشرقي
الكرملين: نأسف من تجاهل شركاء روسيا لتجاوزات الإرهابيين في مناطق الغوطة
الخارجية: تقويض سيادة ووحدة أراضي سورية الهدف الوحيد للتحالف الدولي
استكمال الاستعدادات في مخيم الوافدين لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة
ميليشيات ريف حمص «خائفة» وشقيقاتها في درعا تحاول التصعيد

النشرة الميدانية المسائية

ـ هيئة تحرير الشام تعلن مقتل 783 من مسلحيها وإصابة 1329 في معارك حماة وادلب وحلب الأخيرة

ـ استشهاد مدني واصابة 5 اخرين جراء عدوان النظام التركي على بلدة المعبطلي في عفرين.

ـ أعلنت كتيبة غرباء التابعة لتنظيم القاعدة مقتل مفتيها الشّرعي وأحد قادتها العسكريين الإرهابي " ابراهيم خزعل / أبو محمد " خلال الاشتباكات مع الجيش السوري بريف اللاذقية .

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : سقوط قذيفة على سطح منزل في أبو رمانة والاضرار مادية

ـ قال معلق الشؤون العربية في القناة "الثانية عشر" الاسرائيلية "ايهود يعري" تعليقا على معركة الغوطة الشرقية في سوريا: "أخشى ان ينتهي هذا كما انتهت المعركة الكبرى في شرق حلب عندما دخل الجيش السوري بمساعدة الروس والإيرانيين وفرض سيطرته، خطة الأسد بتنظيف منطقة دمشق تتقدم".

ـ مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : أضرار مادية بسقوط قذيفتين على مشفى ابن سينا واثنتين على محيط سجن النساء بعدرا

ـ استشهاد طفلة وشابة و9 جرحى معظمهم من الأطفال نتيجة استهداف العصابات الإرهابية في أحياء مدينة درعا خاصة تجمع المدارس بالقذائف الصاروخية

ـ مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : ٩ قذائف على محيط ضاحية الأسد والاضرار مادية

ـ أهالي مدينة الرقة يعلنون تشكيل المقاومة_الشعبية ضدَّ الاحتلال الأمريكي

 

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