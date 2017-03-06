تدمير آليات لتنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وإيقاع قتلى ومصابين بينهم في دير الزور وريفي حماة وإدلب
مظاهرات نسائية في مدن تركية ضد سياسات اردوغان
العراق: السيطرة على حي الصمود وجسر الحرية في الموصل
نواب: إنتاج الفلاحين يذهب بين السماسرة والتجار
الجيش يقترب من مطار الجراح والخفسة في ريف حلب الشرقي
أنقرة: من المبكر الحديث عن تسليم الطيار السوري
علوش يعلن «تجديد» هدنة تشمل الغوطة ودرعا والوعر
زيارة ماكين لتركيا تقطع مياه نهرالفرات عن سورية
استعادة كتل أبنية في درعا البلد ومقتل وإصابة 20 إرهابيا بريفي حماة وإدلب
سلاح الجو العراقي يقضي على العشرات من إرهابيي “داعش” في الموصل
القوات المصرية تدمر بؤرا للإرهابيين وتلقي القبض على 50 مشتبها شمال سيناء
الجيش يطهر 100 بلدة وقرية من «داعش» شرق حلب
“التحالف الدولي” يقر بسقوط ضحايا مدنيين من جراء غارات في سورية والعراق
تركيا تغامر من منبج إلى سنجار
مئات العائلات تفر من اقتتال التنظيمات السلفية في ريف درعا

النساء يشعرن بالحزن أكثر من الرجال

أجرى باحثون بريطانيون دراسة علمية لمحاولة معرفة هل للاختلاف بين الجنسين تأثير على مدى حزن الشخص من عدمه، ولماذا تشعرالنساءبالحزن أكثر من الرجال.

اختار الباحثون فئة كبار السن لمقارنة مدى تأثر الشخص بخسارة شريك حياته أو أي شخص قريب له، وكانت النتائج واضحة منذ البداية بأن النساء يتأثرون بشكل أكبر بكثير مما يحصل مع الرجل.

أكدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 2000 شخص فقد أحد أحبابه، أن أكثر من 30% من النساء ذكروا بأنهم يشعرون بحزن شديد ناتج عن الوحدة، بينما 17% فقط من الرجال بقوا تحت تأثير حزن الفقد.

وذكرت الأبحاث أن اهتمت بسبب حزن النساء أكثر، وتبين أن الأمر له علاقة بالعلاقات التي تستمر بين الشخص ومن حوله بعد فقد الحبيب، فوجدوا أن المرأة تبقى علاقاتها نفسها مع الأشخاص الذين كانوا يعرفونها ويعرفون المفقود، وبهذا يكون الحديث دائمًا يربطها بذكرياتها القديمة، أما الرجل فيجدّد بيئته باستمرار بخروجه وحديثه مع الأصدقاء.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.