"النخلة الذكية" تظلل جمهور حدائق دبي بترفيه مجاني

دشنت بلدية دبي أمس بالتعاون مع شركة «دو» للاتصالات وشركة «دي آي ديا» للإعلام المملوكة لـ «المروشد للاستثمار»، مشروع النخلة الذكية التي تزود جمهور الحدائق بخدمة الإنترنت المجاني، وتمكنهم من شحن الهواتف الذكية والكمبيوترات مجاناً على مدار ساعات اليوم، وذلك في إطار خطة حكومة دبي لتحويل الإمارة إلى المدينة الذكية الأولى في العالم.



وتتيح الخدمة لرواد الحدائق خاصية تنزيل الأفلام والبرامج وإجراء المحادثات الإلكترونية عبر الشبكة العالمية من دون أي تكلفة على الجمهور، وتعد النخلة الذكية بداية لمشروع كبير يشمل إقامة 52 نخلة في كل من حدائق زعبيل والممزر والخور ومشرف.



و«النخلة الذكية» جهاز تم تصميمه على شكل نخلة باعتبارها تمثل التراث والخير لأبناء الإمارات، ويشكل رسالة إنسانية للجميع تربط الماضي بالحاضر وتقدم خدمة الواي فاي أو الاتصال اللاسلكي للهواتف الذكية أو الكمبيوترات اللوحية على مدى دائرة نصف قطرها 53 متراً وبسعة الربط مع 50 شخصاً في الوقت نفسه..



إضافة إلى أن كل نخلة مزودة بـ 12 شاحناً للهواتف النقالة باختلاف أنواعها الحديثة، كما أن كل نخلة مزودة بوسائل راحة، خاصة المقاعد والمناضد التي تسهل على الجميع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بهدوء ورقي.