الجيش في جبل الزاوية من بوابة كفرنبل
الملك سلمان يستقبل حاخام “إسرائيلي”
حول تقنين المعرفة والإنترنت ورد وزارة الإتصالات
كفرنبل.. 4 كم تفصل الجيش العربي السوري عن أكبر معاقل جبهة النصرة
مشيخة قطر تتحرك لإنقاذ إرهابيي إدلب تحت ستار مساعدة النازحين
مقتل وجرح 10 جنود للاحتلال التركي
الجيش السوري على أبواب كفرنبل وواشنطن تراهن مجدّداً على «النصرة»
الجيش العربي السوري يسيطر على أكثر من 100 قرية وبلدة في ريف إدلب
الجيش يطلق معركة «جبل الزاوية» ويتقدم وعينه على أريحا
عدوان إسرائيلي جديد على دمشق
«الحربي» دمر الهياكل الدفاعية لـ«التركستاني» ومقرات قيادة وعربات مختلفة
إرهابيون ينقلبون على مشغلهم التركي ويحاولون الفرار من رأس العين
الجيش نحو تأمين طريق حلب اللاذقية بعد تحريره بلدتي الشيخ دامس وحنتوتين
تركيا تعتقل عشرات المسلحين السوريين لرفضهم القتال في إدلب
اشتباكات بين الجيش العربي السوري والمسلحين الموالين لأنقرة قرب جبل الزاوية جنوب إدلب
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

"النخلة الذكية" تظلل جمهور حدائق دبي بترفيه مجاني

"النخلة الذكية" تظلل جمهور حدائق دبي بترفيه مجاني

دشنت بلدية دبي أمس بالتعاون مع شركة «دو» للاتصالات وشركة «دي آي ديا» للإعلام المملوكة لـ «المروشد للاستثمار»، مشروع النخلة الذكية التي تزود جمهور الحدائق بخدمة الإنترنت المجاني، وتمكنهم من شحن الهواتف الذكية والكمبيوترات مجاناً على مدار ساعات اليوم، وذلك في إطار خطة حكومة دبي لتحويل الإمارة إلى المدينة الذكية الأولى في العالم.


وتتيح الخدمة لرواد الحدائق خاصية تنزيل الأفلام والبرامج وإجراء المحادثات الإلكترونية عبر الشبكة العالمية من دون أي تكلفة على الجمهور، وتعد النخلة الذكية بداية لمشروع كبير يشمل إقامة 52 نخلة في كل من حدائق زعبيل والممزر والخور ومشرف.


و«النخلة الذكية» جهاز تم تصميمه على شكل نخلة باعتبارها تمثل التراث والخير لأبناء الإمارات، ويشكل رسالة إنسانية للجميع تربط الماضي بالحاضر وتقدم خدمة الواي فاي أو الاتصال اللاسلكي للهواتف الذكية أو الكمبيوترات اللوحية على مدى دائرة نصف قطرها 53 متراً وبسعة الربط مع 50 شخصاً في الوقت نفسه..


إضافة إلى أن كل نخلة مزودة بـ 12 شاحناً للهواتف النقالة باختلاف أنواعها الحديثة، كما أن كل نخلة مزودة بوسائل راحة، خاصة المقاعد والمناضد التي تسهل على الجميع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بهدوء ورقي.