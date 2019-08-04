الناجحون في المنح الدراسية المقدمة من مصر مدعوون لمعادلة شهاداتهم

دعت وزارة التعليم العالي الطلاب الناجحين في المنح والمقاعد الدراسية المقدمة من الجامعات المصرية لمرحلة الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” إلى تقديم طلب لمعادلة شهاداتهم العلمية المرشحين على أساسها “إجازة وماجستير”.



و طلبت الوزارة من الطلاب اتباع إرشادات معادلة الدرجات العلمية الموجودة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات المصرية وموافاتها بما يثبت ذلك.



وكانت الوزارة أعلنت أسماء الناجحين في هذه المنح والمقاعد الدراسية في السادس والعشرين من الشهر الجاري مبينة أنه يحق للطلاب الناجحين “الأصلاء والاحتياط” غير الراغبين بمتابعة إجراءات الاستفادة من المنحة أو المقعد المخصص لهم التقدم بطلب استنكاف في موعد أقصاه 1-8-2019.



يذكر أن الوزارة أعلنت في السادس والعشرين من حزيران الماضي عن 45 منحة و15 مقعداً دراسياً لمرحلة الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2019-2020.



وتأتي هذه المنح والمقاعد الدراسية استناداً إلى البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي الموقع مع جمهورية مصر العربية.



سانا