الناتو يعترف بتراجع قدراته البحرية أمام التطورات الروسية
أقر ينس ستولتينبيرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو بتراجع قدرات الحلف البحرية مقارنة بالقدرات الروسية المتطورة في هذا المجال.
وقال ستولتينبيرغ لصحيفة فرانكفورتر الغماين تسايتونغ الألمانية أن “الحلف قلص كثيرا من قدراته البحرية بعد انتهاء الحرب الباردة ولا سيما في مجال مكافحة الغواصات وقلل تدريباته الأمر الذي أدى إلى فقدانه مهارة القتال البحري”.
وأشار ستولتينبيرغ إلى أداء الغواصات الروسية المتطور واستثمار روسيا الواسع في أسطولها البحري وخاصة الغواصات.
وكانت تقارير إعلامية أكدت أن روسيا تصدرت دول العالم في تقنيات صناعة الغواصات الذرية بعد إطلاقها غواصة سيفيرودفينسك متعددة الأغراض المزودة ب24 صاروخا مجنحا من طراز /جرانات/ بعيد المدى الذي يحمل كل واحد منه رأسا نووية تصل شدته التدميرية إلى 200 كيلو طن.
وتتميز سيفيرودفينسك بمواصفات فنية فريدة تجعل اكتشافها في مياه المحيطات مستحيلة ما يمنحها حصانة تامة ضد أفضل المضادات المتوفرة حتى الآن في العالم.
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