الناتو يعترف بتراجع قدراته البحرية أمام التطورات الروسية

وقال ستولتينبيرغ لصحيفة فرانكفورتر الغماين تسايتونغ الألمانية أن “الحلف قلص كثيرا من قدراته البحرية بعد انتهاء الحرب الباردة ولا سيما في مجال مكافحة الغواصات وقلل تدريباته الأمر الذي أدى إلى فقدانه مهارة القتال البحري”.

وقال ستولتينبيرغ لصحيفة فرانكفورتر الغماين تسايتونغ الألمانية أن “الحلف قلص كثيرا من قدراته البحرية بعد انتهاء الحرب الباردة ولا سيما في مجال مكافحة الغواصات وقلل تدريباته الأمر الذي أدى إلى فقدانه مهارة القتال البحري”.