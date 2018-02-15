الناتو: نتفهم دوافع تركيا الأمنية لشن عملية “غصن الزيتون” في سوريا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف يتفهم “قلق تركيا المشروع” من الوضع بشمال سوريا، مشددا على أن أنقرة قد أخبرت الناتو بسير عمليتها في عفرين قبل أسبوع.





وأكد ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي أجراه في بروكسل الأربعاء 14/2/2018 في ختام اليوم الأول لاجتماع وزراء الدفاع لدول الحلف، أن تركيا والولايات المتحدة تبحثان حاليا “ما يحدث في سوريا”.





وأضاف ستولتنبرغ أن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، عبر له عن قلق بلاده من الوضع في سوريا، مؤكدا أن “الناتو يتفهم بواعث القلق الأمنية المشروعة لدى تركيا (من الوضع بشمال سوريا)، لأن تركيا عانت أكثر من غيرها من دول الناتو من الهجمات الإرهابية واستقبلت المآت من اللاجئين”.





وتابع ستولتنبرغ مشددا: “لكننا نريد من تركيا أن يكون ردها متوازيا ومتناسبا”.

وأضاف الأمين العام للناتو أن تركيا زودت شركائها في حلف شمال الأطلسي بمعلومات حول سير عمليتها “غصن الزيتون” ضد الفصائل الكردية، معربا عن أمله أن تستمر أنقرة بإخبار الحلف بكل جديد حول الحملة.



