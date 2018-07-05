النائب نبيل صالح ينفي قرار الزام الفتاة السورية بخدمة العلم

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة السورية أحالت إلى مجلس الشعب دراسة مفادها فرض التجنيد الإجباري للفتاة السورية على أن تكون مدة الخدمة 6 أشهر تخضع فيها لدورات تدريبية تمكنها من ممارسة العمل العسكري الميداني.





وقد نفى النائب نبيل صالح "عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشعب السوري " لموقع شبكة أخبار دمشق صحة ما تتاقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول تجنيد الفتاة السورية، مضيفاً بأنها تقع ضمن الحرب النفسية لإيهام الناس بحاجة الجيش العربي السوري لمقاتلين على جبهات القتال في ظل استمرار الحرب على سورية.





وأكد صالح أن هناك مايزيد على 91 ألف مواطن ممن سويت أوضاعهم في الجنوب السوري سيلتحقون للخدمة في صفوف الجيش العربي السوري.





يذكر أن المرأة السورية في كثير من مواقع الاشتباك شاركت طوعيا الجندي السوري القتال وكانت معه يدا بيد

خلود عيوش- شبكة أخبار دمشق