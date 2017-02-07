النائب نبيل صالح: حضور المجلس في حياة الناس ضعيف ورئيسة المجلس ترى أن المشكلة في الآلية وليس في الأداء





أثار نواب في مجلس الشعب أمس موضوع تفعيل أداء المجلس، معتبرين أن الشوط الأول في المجلس انتهى من دون أن يحقق نقلة نوعية عن غيره من المجالس السابقة.

وخلال الجلسة قال النائب نبيل صالح: إنني كنائب في البرلمان اعتقدت أن مجلس الشعب هو حجر أساس الجمهورية الجديدة التي ستبنى بعد الحرب، ورأى أن حضور المجلس في حياة الناس لا يزال ضعيفاً رغم فعالية نوابه الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة تهم الشعب إلا وعرضوها تحت القبة، إلا أن المناقشات ما زالت مفلترة لأن أحداً ما لا يرغب ببث الجلسات مباشرة كي يعرف الشعب ما يفعل ممثلوه.

من جهتها ردت رئيسة المجلس على كلام النائب صالح بقولها: الأداء ليس ضعيفاً، الضعف موجود في الآلية التي تتم، مضيفة: هناك اجتهادات من النواب ولدينا ملفات فساد ونأمل في أن تنقل هذه الجلسات أمام الشعب، لكن بشرط أن يكون الطرح مترافقاً مع آلية حتى يسمع الشعب.

بدوره، دعا النائب صفوان القربي إلى «ضرورة أن نكون أفضل في هذا المجلس بابتعادنا عن الأنا». مؤكداً أهمية البت بسرعة في الدعاوى القضائية.

وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مدنية استئناف وبداية في المحافظات تختص بالنظر في قضايا التأمين.



جريدة الوطن