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الميني ونقوش الزهور زينة فساتين هذا الصيف

الميني ونقوش الزهور زينة فساتين هذا الصيف

أوردت مجلة “Elle” أن الفستان في صيف 2019 يأتي بقصة “ميني” ويزدان بنقوش الزهور ليمنح المرأة إطلالة رومانسية تنطق بالأنوثة والإثارة.


وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان القصير المزدان بنقوش الزهور يأتي بقصات متنوعة ليرضي كل الأذواق؛ حيث تأتي بعض الموديلات بقصة ملفوفة لتغازل قوام المرأة، بينما تتألق موديلات أخرى بحمالات نحيفة على غرار اللانجيري لتبوح بأنوثة المرأة، إضافة إلى موديلات ذات أكمام طويلة لليالي الصيف الباردة.


وأشارت “Elle” إلى أن الفستان القصير المزدان بنقوش الزهور يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن تنسيقه مع حذاء رياضي للحصول على إطلالة كاجوال، في حين يمكن تنسيقه مع صندل فخم للحصول على إطلالة أنيقة.