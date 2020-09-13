الميليشيات الكردية تعتقل مجموعة من المعتصمين طالبوا بفتح المدارس بالحسكة

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مجموعة من المعلمين والطلاب أثناء اعتصامهم أمام مدرسة "حنا عطا الله"، في مدينة الحسكة.



وأفادت مصادر إعلامية أن «ميليشيا " ب ي د" اعتقلت عدداً من المعلمين والطلاب أثناء اعتصامهم أمام مدرسة حنا عطالله، ومطالبتهم بالسماح لهم بافتتاح الثانوية مع بدء العام الدراسي الجديد».



وبدأت ميليشيا " ب ي د" اعتباراً من هذه السنة تدريس مناهجها المؤدلجة للمرحلة الثانوية، وهذا ما يرفضه الأهالي كون الشهادة الثانوية الصادرة عن إدارتها معترف بأي دولة من دول العالم، وفقاً للمصادر.



وذكرت المصادر أن "الميليشيات بدأت بالاعتداء وضرب الأهالي والطلاب المعتصمين، فضلاً عن حملة الاعتقالات التي شنتها في المدينة.