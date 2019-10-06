الميليشيات الكردية الانفصالية تصعّد من انتهاكاتها ضد الأهالي

واصلت الميليشيات الكردية الانفصالية بدعم من قوات الاحتلال الأميركي عمليات اختطاف المدنيين في مناطق سيطرتها شرق الفرات والاعتداء على ممتلكاتهم تحت ذرائع عديدة، وذلك بهدف ترهيبهم وإخضاعهم لها في وقت تواصلت فيه عمليات استهداف مسلحيها من قبل مجهولين.



وذكر نشطاء في شبكة «الخابور» الإخبارية المعارضة، أن قوة مسلحة تابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي – با يا دا» الكردي مكونة من سبع آليات طوقت مخيم بمدينة المالكية واعتقلت عشرين طفلاً، تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، مشيرين إلى أن الاعتقالات شملت الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 7 سنوات.



يشار إلى أن «با يا دا» قام مؤخراً باعتقالات مشابهة في «مخيم الهول» الواقع في مناطق سيطرة الميليشيات الكردية في ريف الحسكة، وطالت عدداً من الأطفال واستخدم خلال قيامه بتلك الاعتقالات الرصاص الحي مخلفاً ستة قتلى من النساء.





في سياق متصل، وحسب شبكة «فرات بوست» الإخبارية المعارضة، فإن دورية تابعة لـ«قوات سورية الديمقراطية – قسد»، أقدمت على اعتقال الشاب حامد المحمود المحمد الغجرة، وحرق منزله الواقع في بلدة ذيبان شرق دير الزور، بتهمة مشاركة شقيقه بقتل أحد مسلحي «قسد» في وقت سابق.



وفي سياق انتهاكاتها بحق أهالي شرق الفرات أيضاً، ذكرت مصادر أهلية، أول من أمس، أن مسلحين من ميليشيا «قسد» أقدموا على اختطاف عدد من المدنيين في «مخيم الهول» بريف الحسكة وحي جامع الأقصى وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة ذيبان بريف دير الزور واقتادت من اختطفتهم إلى جهات مجهولة، لافتة إلى أن الميليشيا أقدمت أيضاً على قتل شخص بإطلاق النار عليه أثناء مداهمتها قرية الطكيحي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.



وفي ريف الحسكة أيضاً قالت مصادر أهلية: إن ميليشيا «قسد» قامت بالاعتداء على ممتلكات الأهالي وأقدمت على جرف الأراضي الزراعية في قرية السفح جنوب مدينة رأس العين قرب الحدود السورية التركية بريف الحسكة.



وتشهد مناطق سيطرة الميليشيا الانفصالية حملات دهم وتفتيش للمنازل بحجة البحث عن خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابي لإلقاء القبض على الشباب وزجهم في معسكرات التجنيد القسري ناهيك عن مصادرة منازل المواطنين عنوة ومنحها لمسلحيها والاستيلاء على محاصيل الحبوب والقطن لتهريبها وبيعها خارج الوطن.





تأتي اعتقالات الميليشيات الكردية الانفصالية في وقت تتواصل فيه حالة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق سيطرتها، والاستهدافات التي تطول مسلحيها، إذ قتل ثلاثة من مسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة لها ليل الجمعة، وأصيب رابع جراء انفجار وهجوم من مجهولين في محافظة الرقة، على حين شنت «قسد» حملة اعتقالات في مدينة تل أبيض بريف الرقة.



وذكرت مصادر مقربة من «الوحدات» وفق موقع «العربي الجديد» الإلكتروني القطري الداعم للتنظيمات الإرهابية، أن عبوة ناسفة انفجرت في عربة لميليشيا «الوحدات» على طريق «الحكومية» شمال مدينة الرقة، ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة آخر بجروح.ولفتت المصادر إلى أن مجهولين هاجموا بالأسلحة النارية دورية لـ«الوحدات» أثناء قيامها بجولة في قرية التروازية شمال مدينة الرقة، إذ أسفر الهجوم عن مقتل مسلحين من الدورية، في حين فر المهاجمون إلى جهة مجهولة.



وشهدت مدينة الرقة الجمعة استنفاراً من قبل الميليشيات الكردية على خلفية الدعوات لتظاهرات ضد الممارسات التي تقوم بها بحق أهالي المنطقة.





وكالات