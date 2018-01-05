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الميليشيات الإرهابية تعين المنشق “جميل الصالح” قائدا لغرفة عملياتها بريف إدلب الشرقي

عينت الميليشيات الإرهابية المنتشرة بمنطقتي ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي الإرهابي الرائد المنشق جميل الصالح قائدا عاما لغرفة عمليات المنطقتين.

وحسب ما نُقل عن مصادر “معارضة” فإن غرفة العمليات التي تشكلت حديثا لصد تقدم الجيش السوري السريع بريف إدلب الجنوبي الشرقي وعينت الإرهابي جميل الصالح قائد ميليشيا “جيش العزة” كقائد عام لها تضم ميليشيات:

١- هيئة تحريرالشام
٢- جيش إدلب الحر
٣- جيش العزة
٤- الحزب الإسلامي التركستاني
٥- جيش النصر
٦- أجناد القوقاز
٧- جند الملاحم
٧- حركة أحرارالشام
٨- حركة نور الدين الزنكي
٩- جيش الأحرار
١٠- جيش النخبة
١١- الجيش الثاني
١٢- فيلق الشام .

وأشار المراسل إلى أن الأرهابي الصالح هو آمر إطلاق الصواريخ على مدينة محردة ، ومعطل التسوية في ريف محردة وقلعة المضيق.

المصدر: الوطن أون لاين

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