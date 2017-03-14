المياه تصل اليوم إلى حلب بعد انقطاع 74 يوماً

فرجت أسارير الحلبيين أخيراً بعد نجاح عملية تجريب ضخ مياه الشرب من محطة الخفسة في ريف حلب الشرقي باتجاه حلب مساء أمس والتي يفترض أن تصل اليوم إلى محطة ضخ سليمان الحلبي في المدينة على أن توزع إلى الأحياء يوم غد بعد انقطاع استمر 74 يوماً.

وأكد مصدر في مؤسسة مياه حلب بدء ضخ المياه إلى حلب إثر نجاح مساعي الورش التي واصلت الليل بالنهار وعلى مدار 3 أيام بإصلاح الخطوط الكهربائية الواصلة بين سد تشرين ومحطة الخفسة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لمنظومة التغذية والضخ بمتابعة وإشراف من وزيري الكهرباء محمد زهير خربوطلي والموارد المائية نبيل الحسن ومحافظ حلب حسين دياب الذين تابعوا العمل في مكان العمل وباهتمام بالغ من رئيس الحكومة عماد خميس.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قطع المياه عن حلب للنيل من صمود أهلها ومن عزيمة الجيش الذي استرد الخفسة منه ووصل الأسبوع الماضي إلى بحيرة الأسد على الضفة الغربية لنهر الفرات ووسع نطاق سيطرته حول المنطقة.

وتغذي خطوط الكهرباء الواردة من سد تشرين مضخات المحطتين الأولى والثانية في محطة الخفسة ومحطة ضخ منطقة منبج التي يقع فيها سد تشرين على مجرى الفرات. وبذلك تتأمن تغذية كهربائية دائمة للمضخات.

المصدر: الوطن